Cittadella | Gorini | “Benevento forte ma se è lì sotto vuol dire che ha problemi”

Domenica in campo al Vigorito , BENEVENTO "per la 17ª giornata di Serie BKT. Carriero squalificato, in diffida in tre: Branca , ... 21 i convocati da mister: PORTIERI 36 KASTRATI ...Domenica prossima per lui c'è un'altra partita dal valore inestimabile, contro il suo ex, di quegli ex compagni Frare, Vita, Perticone, Maniero e di Edoardo, per una vita 'secondo' ...Mister Gorini non si dispera in vista della trasferta a Benevento ... Dobbiamo essere bravi a esaltare i loro difetti, facendo le cose da Cittadella. I dati dicono che la squadra di Cannavaro gioca ...Sono 21 gli uomini a disposizione di mister Gorini per l'impegno al Vigorito, valido per la diciasettesima giornata di campionato contro il Benevento. Emergenza in attacco, Gorini vara la formula trid ...