Cinema | torna il Festival della Commedia | premio alla carriera ad Alvaro Vitali

Corriere del Mezzogiorno

... passando per Giffoni e Catania -in presenza a Milano con l'evento più importante dell'anno: ... l'area DEMO VR con Rai,sarà possibile visitare la casa innovativa di Ferrovie dello Stato, ......che ha al centro la figura di Sammy bambinetto che scopre che cosa sia la magia del. ... È già considerato il film dell'anno, dopo l'ottimo ' West side story ', il registadietro alla ... Cinema, torna Intimalente: a Caserta la XIII edizione del film festival La settima arte per riflettere su tematiche d’attualità come la violenza di genere e le discriminazioni sessuali. Torna l’Omovies Film Festival, concorso ...Dal 14 al 17 dicembre al teatro Costantino Parravano. Dodici i finalisti che concorreranno al premio che una giuria tecnica attribuisce a lavori etnografici ...