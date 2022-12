Ciclone Meloni | la sinistra strepita sul Pos | FdI sale quasi al 30% togliendo voti al Pd e al M5S

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Il partito di Giorgiaè l’unico a registrare una crescita significativa nelle ultime due settimane”, è il titolo della pagina di Youtrend sulla quale compare la media settimanale dei sondaggi che sanciscono un’ulteriore crescita del governo, della leader di FdI e del partito di riferimento della maggioranza. E tutto questo proprio nei giorni della manovra economia approvata e delle feroci polemiche del centrosul limite ai contanti e l’abolizione del Pos obbligatorio per le piccole transazioni. Per la serie, le chiacchiere stanno a zero, il parere della genteal 30%… Il governoporta FdI a livello record Dalla supermedia di Agi/YouTrend, basata su un paniere’ di 10 rilevazioni da parte di sei diversi istituti di ricerca (EMG data di pubblicazione 29 novembre e 5 dicembre, Euromedia 5 ...

Secolo d'Italia

