Chiudere tv Dozhd a Riga è un favore a Putin Parla la giornalista russa

(Di sabato 10 dicembre 2022) All’inizio dell’invasionedell’Ucraina e davanti alle leggi draconiane di, la redazione di tv, una delle poche reti d’opposizione rimaste in Russia, capì che per continuare a operare e a raggiungere via web i suoi spettatori l’unico modo era quello di espatriare. Così assieme ai suoi colleghi Ekaterina Kotrikadze,di origine georgiana e direttrice dei social del canale russo, lasciò vuota una redazione che trasmetteva senza sosta dal 2008 e si trasferì a, in Lettonia. I giornalisti discelsero dunque di continuare a lavorare in Unione europea, sotto l’ala protettiva dei baltici e della loro difesa della libertà di stampa, felici di dare fastidio a. Sapevano che ciò avrebbe significato bruciare i ...

