Chiara Ferragni | il mistero sul cerotto al braccio si infittisce | cosa c’è dietro

Leggi su tvzap

(Di sabato 10 dicembre 2022) Personaggi tv.fa preoccupare i fan per via di unsul. Eh già, proprio così: la nota influencer e imprenditrice ha sulsinistro da un po’ di tempo a questa parte un. Nelle scorse ore la donna si è presentata per la finale di XFactor al Forum di Assago di Milano per sostenere il marito Fedez, che si è esibito con il suo nuovo singolo, “Crisi di Stato”. Laha scelto di indossare un abito rosa pastello e degli stivali di strass. E all’occhio attento dei suoi followers su Instagram non è sfuggito quel dettaglio… Leggi anche l’articolo —>, un video fa scatenare i fan: è incinta? Del resto nelle foto postate da...