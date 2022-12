Chiara Ferragni e Fedez | le prime foto della nuova casa a Milano | scala a chiocciola | piscina e vista mozzafiato

ilmessaggero.it

Leggi Anche Elisabetta Canalis in lingerie per il cambio di look Amatissime dai follower -si prepara a trascorrere feste bollenti sfoggiando su Instagram un completino bianco con tanto di guepière. Sfodera le curve davanti all'obiettivo lasciandosi ammirare da ogni lato. ...Nei video il marito diha coinvolto Rkomi, il giudice che per tutta l'edizione è stato seduto al suo fianco, e tra una gag con Ambra e qualche battuta ha svelato cosa conteneva la sua ... Chiara Ferragni, le immagini della nuova (ed enorme casa): scala a chioccola, piscina e vista mozzafiato sullo Fedez ammette che sarà presente al Festival di Sanremo. Ecco in quali vesti. Fedez conferma la sua presenza al Festival di Sanremo 2023, ma stavolta soltanto in veste di accompagnatore di sua moglie, ...Durante la finale di X Factor il rapper si è reso protagonista di un vero e proprio spot a alcol e droghe, bevendo vodka in diretta e svelando di avere fumato erba con alcuni concorrenti ...