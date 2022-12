Chi è Youssef En-Nesyri | l’uomo che porta il Marocco nella storia

Leggi su italiasera

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Hato il suoin semifinale. Con il gol decisivo segnato al Portogallo, per l’1 a 0 che ha deciso i quarti di finale ai Mondiali in Qatar,En-, classe 1997, entra di dirittodel calcio. Ha vissuto tutta la parte imnte della sua carriera in Spagna: Malaga, Leganes e poi Siviglia, dove gioca oggi, e con cui ha segnato 27 gol in 89 presenze. In nazionale, fino a oggi, 16 gol in 54 presenze. L'articolo proviene da Italia Sera.