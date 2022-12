(Di sabato 10 dicembre 2022) Una delle ultime persone fermate dagli inquirenti belgi è sempre un italiano,generaleNo. Indagato a Bruxellessul presunto tentativo didi alcune autorità europee adoperato dalrientrerebbe tra le persone avvicinate dal Paese del Golfo per promuovere la propria immagine in vista dei Mondiali e fare propaganda sui progressiioti nel campo della tutela dei diritti umani. Diplomatosi al liceo Virgilio di Roma, dal profilo Linkedin dell’uomo emerge un profilo universitario di tutto rispetto: laurea in Scienze politiche a Bologna, ...

Open

... a denunciare soprusi e violazioni disistematicamente li viola, quei diritti umani. Un'intensa ... C'è pureFigà - Talamanca , segretario generale di un'altra Ong, la No Peace Without ...Una delle ultime persone fermate dagli inquirenti belgi è sempre un italiano,Figà - Talamanca , segretario generale dell'ong No Peace Without Justice . Indagato a Bruxelles nell' inchiesta sul presunto tentativo di corruzione di alcune autorità europee adoperato dal ... Chi è Niccolò Figà-Talamanca, il segretario dell'ong "No Peace Without Justice" coinvolto nell'inchiesta corruzione dal Qatar - Il video