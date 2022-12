Cenone di Capodanno da Carlo Cracco | ecco quanto costa e il menù

Pinerolo News

... ma il quadro è ancora in evoluzione Le feste di Natale esi avvicinano e, tra l'acquisto dei regali e i programmi per ildi fine 2022, un occhio va sempre alle previsioni meteo per ...Si ballerà anche nella notte di, dopo ilorganizzato a Villa San Giuseppe per i soci del Centro. Un bel modo per finire l'anno e iniziarne uno nuovo, in un ambiente accogliente e ... IL CENONE DI CAPODANNO AL PARCO LE PIGNE: MUSICA E FESTA FINO ALL'ALBA A COAZZE Prosegue l'attività del Centro d'Incontro Villa San Giuseppe. Oltre al gioco delle carte e alla ginnastica (due volte la settimana con 5 turni al giorno ...Il capodanno è alle porte e nella nostra testa inizia a girare la solita domanda: cosa fare l’ultimo dell’anno Niente paura, ecco alcune idee per ...