CdS – il Lipsia spaventa le pretendenti del croato

(Di sabato 10 dicembre 2022) 2022-12-10 23:04:08 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: Ad oggi è il difensore più ambito d’Europa. Gvardiol, classe 2002, è la star della Croazia e del Mondiale. Anche ieri contro il Brasile ha sfoggiato una prestazione sontuosa, pazzesca. Che ha acceso ancora di più il suo mercato. Su di lui, ormai, si è detto tutto: è seguito da tutte le big d’Europa, tanto che il suo prezzo è praticamente raddoppiato. Ricordiamo che la scorsa estate ilha rifiutato 50 milioni dal Chelsea e adesso, quindi, potrebbero non bastare i 70-80 proposti dal Real. Sarà Gvardiol a scegliere il proprio futuro ‘Siamo sui 100 milioni’, fanno sapere fonti vicine al club tedesco. Ma dove può giocare il prossimo anno il talento? Deciderà lui, sicuramente. Ha ricevuto offerte da ...

