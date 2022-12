Caso Saman | risultati del Dna tra due settimane Nuova ipotesi sulla causa di morte

- E' iniziata ieri e proseguirà lunedì l'autopsia del corpo ritrovato il 18 novembre a Novellara, nei pressi del casolare abbondonato, non lontano da dove vivevano i familiari diAbbas, il ...Spesso si è tornati sulla figura misteriosa di Nazia, la madre diattualmente latitante, ... Ma proprio dal Pakistan arrivano due figure femminili molto importanti nel: una è la giudice che ...Non sembrano esserci dubbi sul fatto che il corpo rinvenuto a Novellara sia della 18enne pakistana uccisa dai familiari perché rifiutava un matrimonio combinato. Sul cadavere un profondo taglio alla g ...Il cadavere presenterebbe un taglio di quindici centimetri alla gola. L’avvocato di parte civile Riziero Angeletti: “L’uccisione della ragazza non è avvenuta come immaginato sino a oggi” ...