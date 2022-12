Casamicciola | folla e commozione ai funerali della famiglia Monti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiai– cinque persone uccise dall’alluvione del 26 novembre – e di Nikolinka Blangova, anche lei travolta dalla frana, svoltisi oggi sull’isola d’Ischia. I(Gianluca il padre, Valentina la madre ed i tre figli Michele, Francesco e Mariateresa, di 15, 11 e 6 anni) vivevano in via Celario accanto a Nikolinka, nella zona dialta, epicentrofrana staccatasi per le fortissime piogge dalla sommità del monte Epomeo. Nella chiesa del Buon Pastore, nel centro di Ischia Porto, le sei bare sono state sistemate una accanto all’altra, e tra di esse le tre bianche dei ragazzi; la chiesa era gremita di parenti, amici e compagni di scuola dei tre piccoli ...