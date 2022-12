Caro Porro | che ipocrisia l’indignazione per l’esultanza dell’Argentina

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 10 dicembre 2022), in queste ore sto sentendo un coro unanime di indignazione per il comportamento che i calciatorihanno avuto nei confronti degli olandesi. Quelprovocatoria sbattuta in faccia agli avversari dopo il calcio di rigore vincente di Lautaro ha ricevuto la ferma condanna di tutto il mondo dello sport. Da una parte la disperazione degli olandesi, dall’altra la gioia degli argentini che si fanno beffa degli sconfitti. Capisco che da calciatori strapagati non dovremmo vedere certi atteggiamenti. Capisco pure che nello sport oltre a saper perdere, bisogna pure saper vincere nel rispetto degli avversari. Però, vi prego, risparmiateci tutta questa inutile retorica sulla sportività. Quella tra Argentina e Olanda è stata una partita ricca di nervosismo fin dal primo minuto di gioco, dove non ...