Caritas | al fianco degli ultimi anche durante le feste di Natale - Cronaca - lanazione it

Famiglia Cristiana

Incontri e riflessioni su lavoro, educazione ed istruzione ma anche solidarietà e raccolta di doni per i bimbi ...Don Marco Pagniello da Ischia ha sottolineato che " la, grazie a moltissimi volontari, è presente nell'isola aldegli sfollati, dei soccorritori, delle persone, ammalati, anziani etc, ... La Romania dal cuore grande: Caritas Iasi al fianco degli ucraini, dei giovani e dei più poveri La direttrice della Caritas Diocesana, Barbara Moschettoni, ricorda che il convegno è «un’occasione importante di riflessione, un’opportunità di ritrovarsi insieme in dialogo, per confrontarci e per a ...FERMO - L'incontro è previsto per domenica mattina a Villa Nazareth e si concluderà con la Messa celebrata dall'arcivescovo Rocco Pennacchio ...