Calendario sci alpino oggi | orari 10 dicembre | programma | tv | streaming | pettorali | italiani in gara

(Di sabato 10 dicembre 2022) Terminata la trasferta in Nord America, è tempo per la Coppa del Mondo di scidi tornare in Europa per un fine settimana in cui le grandi protagoniste saranno le prove tecniche. Si partecon le prove di slalom gigante sia per le donne, impegnate sul Sestriere, sia per gli uomini, in scena invece in Val d’Isere. Le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 e su RaiSport+HD, mentre la direttasarà fruibile su RaiPlay e su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare inCOPPA DEL MONDO SCISABATO 1010.30 Prima manche gigante femminile Sestriere 13.30 Seconda manche gigante femminile ...

Ildegli eventi del periodo natalizio è ricchissimo in questa città. Mostre, treatro, ... L'inverno è perfetto per le attività all'aperto come loalpino, lodi fondo, il pattinaggio ...... 'Sto lavorando per ritrovare il mio feeling sugli, per aggredire anziché difendermi, farò di ... Da adesso in poi ilè fitto, ci saranno occasioni per salire di livello e fiducia, ho ...Grande attesa per la prima gara in casa delle azzurre. Sette le convocate: Bassino, Brignone, Goggia, Curtoni, Melesi, Zenere e Platino ...Lo sci di fondo vede aprirsi la tre giorni norvegese dedicata alla Coppa del Mondo 2022-2023: oggi, venerdì 9 dicembre 2022, scatterà la tappa a Beitostolen, in Norvegia. In programma le gare sprint i ...