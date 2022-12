Calcio News 24

, i gialloblu cercano rinforzi in attacco e l'ultimo nome per i veneti è quello di Sanabria del Torino Nome nuovo per l'attacco dell'Hellas. Stando a quanto riportato dal ...FLOP - Nella seconda sfida l'unico neo nello scacchiere viola è rappresentato dall'ex HellasAntonin Barak . Dopo gli ottimi segnali, ed il gol, mostrati a San Siro contro il Milan il cieco ... Calciomercato Verona: per l'attacco si pensa a Sanabria Calciomercato Verona, i gialloblu cercano rinforzi in attacco e l’ultimo nome per i veneti è quello di Sanabria del Torino Nome nuovo per l’attacco dell’Hellas Verona. Stando a quanto riportato dal qu ...Calciomercato Hellas Verona, la lista che Sogliano sta valutando per l'attacco si allunga: c'è un nome nuovo da Torino. Secondo quanto scrive L'Arena oggi in edicola, ai nomi per l'attacco già segnati ...