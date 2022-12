Calcio | Reggina Inzaghi ' Dobbiamo riprendere il nostro cammino'

Questo il pensiero di Filippo Inzaghi, allenatore della, intervenuto in conferenza stampa a poche ore dalla trasferta contro il Como. Gli amaranto sono reduci dal pesante ko interno per 3 - 0 ...Domenica 11 dicembre allo Stadio Druso di viale Trieste a Bolzano, cond'inizio alle ore 15. un punto dietro la coppia formata da Bari e Genoa e a 4 lunghezze dalla, seconda in ...Il tecnico amaranto 'Formazione Dovrò valutare bene, è la terza partita in sette giorni' REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - 'Domani sarà una partita ...Appuntamento da non perdere domenica 11 dicembre dalle ore 23 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24. In studio ci sarà infatti l'allenatore della Reggina- seconda in classifica in Serie B- Pippo Inzaghi.