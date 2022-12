Calcio | Mondiali 2022 Van Gaal lascia l’Olanda | sarà rimpiazzato da Koeman

(Di sabato 10 dicembre 2022)ha venduto cara la pelle, ma ha dovuto cedere all’Argentina nei quarti di finale deidiin Qatar. Gli orange erano riusciti a rimontare il doppio svantaggio con la doppietta del neo-entrato Wout Weghorst, ma si sono inchinati ai calci di rigore di fronte alle parate di Emiliano Martinez, portiere dell’Albiceleste. Un’eliminazione che ha portato alle dimissioni di Louis Vanche porta quindi a compimento il suo terzo mandato come commissario tecnico del: “Non continuerò come allenatore della selezione olandese, è stata la mia ultima partita per il mio terzo mandato. Sono molto orgoglioso. Ho convocato molti giovani giocatori, ho permesso loro di fare esperienza. Abbiamo formato un gruppo e, quando guardo indietro, vedo qualcosa di molto ...

Le fasi finali deidiin Qatar continuano a dominare gli ascolti televisivi , nonostante l'assenza della Nazionale italiana. Stando ai dati auditel di venerdì 9 dicembre, infatti, l'incontro dei...Ma già l'accusa di aver svolto "ingerenze" nel Parlamento europeo in favore del Qatar, Paese dove si stanno svolgendo idi, famoso per la durezza del regime e l'assenza di ogni ...Non è ancora arrivato alla conclusione il Mondiale di Qatar 2022 che, come mette in evidenza “Calcio e Finanza”, già iniziano le polemiche e le problematiche collegate al Mondiale 2026, che si ...Sono iniziati i lavori per smantellare lo Stadium 974, struttura realizzata con l'esatto numero di container marittimi ...