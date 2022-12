Calcio | Mondiali 2022 | Tite lascia la panchina del Brasile “Ciclo terminato”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Si chiude con la clamorosa eliminazione ai quarti di finale deidiin Qatar l’avventura disulladel. Subito dopo la sconfitta ai rigori con la Croazia, l’allenatore verdeoro ha annunciato le dimissioni. Le sue parole: “È una sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. Confermo che è la fine del, lo avevo detto più di un anno e mezzo fa”. Sul gol subito allo scadere dei supplementari: “Non è vero che eravamo disorganizzati difensivamente. Stavamo costruendo un’azione offensiva, poi una palla in profondità dopo un recupero avversario ci ha messo in difficoltà. Siamo riusciti a chiudere la parte centrale, ma la deviazione ha condizionato il tiro”. Sui rigoristi: “Perché Neymar non ha tirato il penalty? Era l’ultimo rigorista, quando c’è ...

