Calcio | Mondiali 2022 Lionel Messi | “Van Gaal ha mancato di rispetto!”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Prima i battibecchi in campo tra i giocatori ma, fin qui, nulla che non succeda normalmente durante una partita di(ancor di più in un quarto di finale deidi); poi, però, si è andati oltre, con mancanze di rispetto testimoniate da una parte e dall’altra, tra Paesi Bassi e Argentina. Protagonisti di una discussione anche Van, con quest’ultimo che ha commentato quanto accaduto. Di seguito, le dichiarazioni dirilasciate al termine della partita ai microfoni di DeporTV: “Le provocazioni di Andries Noppert (portiere olandese, ndr)? Mi parlava in inglese, cercava di provocarmi ma queste sono cose che succedono; io ho pensato solo a isolarmi e a rimanere freddo per battere il rigore. Ciò che è successo, per la posta in gioco, ...