Calcio | Mondiali 2022 | il Portogallo sfida il sorprendente Marocco per andare a caccia della semifinale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Inizia una nuova giornata aidiche si stanno svolgendo in Qatar. Quest’oggi si disputeranno le ultime due partite valide per i quarti di finale e tra queste ci sarà anche l’interessantissimatra. Si giocherà alle ore 16:00 al Thumama Stadium di Doha (Qatar) e le emozioni di certo non mancheranno. Dopo la clamorosa vittoria ai rigori negli ottavi di finale contro la Spagna, ilvuole continuare a stupire. La nazionale africana, che nella fase a gironi ha addirittura chiuso in prima posizione nel gruppo F (grazie alle vittorie contro Belgio e Canada e al pareggio all’esordio contro la Croazia), partirà sfavorita nellaodierna, ma, come nel caso del match contro le Furie Rosse, non avrà niente ...