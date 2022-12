Brutto momento per Barbara D’Urso | arriva una denuncia per la sua trasmissione

(Di sabato 10 dicembre 2022), acclamata conduttrice non sta passando un bel, ecco che cosa le è accaduto.è sempre al timone di Pomeriggio 5, programma del pomeriggio della rete ammiraglia di Mediaset che, ogni giorno, viene seguito da milioni di spettatori.D Urso-IloveTrading.it- Fonte: GoogleMa di qualesi parla? Ecco tutti i dettagli della vicenda.è nei guaiè una presentatrice molto amata dal pubblico, durante la sua lunga carriera si è cimentata nella conduzione e nella recitazione, ottenendo grandi risultati in entrambi gli ambiti. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo del cinema con Erba selvatica di Gianfranco Campigotto. Negli anni ’80 ...

SportMe NEWS

Da quelin poi ha avuto luogo un monologo della squadra di Pecchia, che ha sbagliato un ... Dall'altro lato c'è un Cittadella che venderà cara la pelle dopo ilscivolone interno con il ...neologismo, appena creato, per indicare un disordinato susseguirsi di eventi calamitosi, le ... Fragilità che, al, possono essere individuate in due componenti fondamentali. La prima ... AUTERI: ” È un brutto momento. Toccato il fondo, ma il campo…” Sembra proprio che il riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non sia andato proprio come sperato. Infatti, sono successe troppo cose tra i due e non è stato facile riuscire a ricostr ...