Brasile | tanti nomi per il dopo Tite | il sogno viene dalla Premier League

Leggi su rompipallone

(Di sabato 10 dicembre 2022) A meno di 24 ore da una delusione cocente, destinata a passare alla storia come il “Qataranaço”, è già tempo di riflessioni e programmazioni future per il. Coloro che sembravano i principali favoriti per la vittoria finale, che danzavano a suon a samba col pallone tra i piedi, si sono ritrovati protagonisti di un incubo. La caduta degli dei avvenuta ad opera della Croazia ha già avuto ripercussioni: tra i verdeoro c’è chi è ancora indeciso sul suo futuro in Nazionale, su tutti Neymar, e c’è chi ha già lasciato.appartiene alla seconda categoria: l’ormai ex c.t. aveva già annunciato alla vigilia le sue dimissioni in prospettiva, a prescindere dal risultato al Mondiale. L’addio ora è diventato realtà e ora si pensa già al futuro allenatore.Guardiola, il ...