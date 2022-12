Brasile | Richarlison | «Questa ferita rimarrà aperta per sempre» – FOTO

(Di sabato 10 dicembre 2022), attaccante del, ha commentato sui social la dolorosa eliminazione ai quarti di Qatar 2022 con la Croazia Sui suoi canali social ufficiali,ha commentato con un lungo messaggio l’eliminazione del suoai quarti di Qatar 2022. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) IL MESSAGGIO – «Scrivere questo è sicuramente la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita mia. Ieri non è ancora passato, era impossibile dormire e quello che è successo fa ancora male.è unacheper, perché sappiamo tutti le possibilità che abbiamo ...

, attaccante del, ha commentato sui social la dolorosa eliminazione ai quarti di Qatar 2022 con la Croazia Sui suoi canali social ufficiali,ha commentato con un lungo ...Commenta per primo Dopo l'eliminazione del suodai Mondiali in Qatar, l'attaccanteha scritto un post su Instagram. Ecco le sue parole: 'Quello che è avvenuto ieri non è ancora passato, è stato impossibile dormire e fa ancora ...Ivana Knoll si scatena dopo la vittoria della Croazia contro il Brasile ai Mondiali: l'esultanza sfrenata e irrisoria scatena i social."Quello che è avvenuto ieri non è ancora passato, è stato impossibile dormire e fa ancora un male cane. Questa è una ferita che resterà aperta per sempre, perché tutti sappiamo le possibilità che abbi ...