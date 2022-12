Bonus diciottenni | la maggioranza fa marcia indietro Mollicone Fdi | “È una fake news | non l’aboliremo | lo cambieremo”

Dopo le critiche piovute dal mondo della cultura e della scuola, ma non solo, il governo Meloni ritorna sul tema, e bolla come fake news la notizia dell'abolizione del. "È giusto capire, vedere ...Ilda 500 euro destinato aiappartiene oramai al passato. Il centrodestra (il presidente della Commissione cultura della Camera Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, Rossano Sasso ...Continuano le indiscrezioni sull'operato del governo, ormai prossimo a varare la definitiva legge di bilancio 2023 e tutte le altre manovre collaterali correlati a temi di calda attualità per il Paese ...Sono 3104 gli emendamenti presentati in commissione alla Camera, da segnalare entro domenica 11 dicembre alle ore 15. La maggioranza ha presentato ...