Bonus cultura per i 18enni | Sangiuliano | «Da riformare per evitare aspetti grotteschi» Mollicone | «Si presta a frodi»

Leggi su open.online

(Di sabato 10 dicembre 2022) «Non aboliamo la App 18. È una fake news». È questa la posizione del presidente della commissionedella Camera, Federico. L’esponente di Fratelli d’Italia è tra i firmatari dell’emendamento sulla Carta per ladestinata ai. Ieri, 9 dicembre, è circolata la notizia che ilmesso a disposizione dallo Stato per i ragazzi appena diventati maggiorenni potrebbe essere abrogato da un emendamento alla legge di Bilancio della maggioranza a firma FdI, Lega e Forza Italia. «Verrà fatta una nuova Carta – ha spiegato– con criteri più trasparenti ed equi, perché c’è anche il tema sociale». E «potrebbe essere legata all‘Isee». Poi ha aggiunto: «Oggi ci si comprano i libri di testo e questo non può avvenire perché la carta è erogata dal Ministero della ...