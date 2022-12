Bonus Cultura cancellato dal Governo Meloni

(Di sabato 10 dicembre 2022) . Legge di bilancio: Lega, FdI e FI presentano l’emendamento per eliminare ilper i 18enni. Continua l’eliminazione delle agevolazioni previste in passato a favore dei cittadini. Questa volta la Manovra elimina la carta elettronica da 500 euro annui per i 18enni: i fondi saranno destinati a editoria L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Ilriservato ai diciottenni non sarà abolito. Manterrà almeno una parte della sua dotazione finanziaria, prenderà la forma di una 'carta' . E verrà riformato in profondità: ...Il governo tira il freno a mano sullo stop aldiciottenni. Dopo le proteste dell'opposizione e delle associazioni di settore ma anche i ... corregge il tiro il presidente della commissione...Il bonus cultura riservato ai diciottenni non sarà abolito. Manterrà almeno una parte della sua dotazione finanziaria, prenderà la forma di una “carta cultura”. E verrà riformato in profondità: ...Il bonus cultura riservato ai diciottenni non sarà abolito. Manterrà almeno una parte della sua dotazione finanziaria, prenderà la forma di una “carta cultura”.