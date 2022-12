Bonus 500 euro addio | perché il governo Meloni ha deciso di cancellarlo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilavrebbe ormaidi cancellare unda 500. Tutto è emerso in seguito ad un emendamento, presentato alla manovra, a firma del centrodestra. Il sito Today ha fornito maggiori spiegazioni su questa misura, in particolare sui motivi alla base del provvedimento. Grazie a questa somma di denaro i ragazzi hanno avuto la possibilità di comprare libri, giornali, recarsi al cinema e agli spettacoli nonché partecipare alle mostre e fare visita all’interno dei musei. Ma ora tutto potrebbe cambiare. Stando a quanto venuto fuori in questi giorni, ilstarebbe pensando di cancellare ilda 500dedicato ai giovani. Le forze di opposizione hanno immediatamente protestato, in primis Franceschini ...