Bonus 450 euro per gli Italiani | a chi spetta e come funziona

Leggi su tvzap

(Di sabato 10 dicembre 2022)450per gli, a chi– Forza Italia ha proposto un emendamento alla manovra del governo Meloni per dare unda 150per ogni animale domestico, fino a un massimo di 450all’anno. Secondo quanto delineato, per le famiglie a basso reddito, l’assegno raddoppierebbe. Stando a quanto riportato da “Fanpage” l’aiuto potrebbe valere per cani, gatti e non solo. Leggi anche l’articolo —>di Natale di 500€ per i dipendenti di un noto stabilimento italiano450per gli: a chiUn emendamento alla manovra economica del governo Meloni prevede un assegno per i padroni di animali domestici. Al momento non è detto che ...