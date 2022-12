Bonaccini trema | il sondaggio che fa scattare l' allarme rosso nel Pd

(Di sabato 10 dicembre 2022) Una vittoria assicurata. O almeno così sembrava fino a qualche giorno fa. Si complica la corsa di Stefanoalla segreteria del Partito Democratico: il duello con Elly Schlein, sua vice alla Regione Emilia-Romagna, per la poltrona del dimissionario Enrico Letta si fa più arduo del previsto. Neldi Lab21.01 realizzato per Affari Italiani si evince che il 48,1% delle preferenze dei soli elettori dem andrebbe al governatore, avanti però con un margine ridotto. Schlein conquista infatti il 41,1% della fiducia degli intervistati: un gap non impossibile da colmare nei mesi a venire, quando sarà anche più chiaro il destino degli altri candidati, che al momento raccolgono complessivamente un 10,8%. Sempre dalsi evince che è in leggero calo la fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni: rispetto ...

