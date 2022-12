Bolzano | senzatetto di 20 anni morto di freddo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Aun giovanedinel suo riparo di fortuna nei pressi della stazione ferroviaria della Fiera, in zona industriale. L'allarme è stato lanciato questa mattina da alcuni compagni. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza con il medico d'urgenza e la polizia, ma per il ragazzo (che aveva trascorso tutta la notte al gelo) non c'è stato nulla da fare.

