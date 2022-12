Bittarelli Unione Radiotaxi Italia | “Il 99% dei tassisti accetta le carte di credito Denunciate chi rifiuta il pos anziché scrivere tweet”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Governo Meloni ci ha favoriti con l’aumento della soglia a 60 euro per il pagamento col pos? No, non è così. Ledileno il 99% dei. Poi, se capita quel tassista singolo che si comporta male o nonla carta di, lo si denunci alle strutture di appartenenza o alle autorità competentifare isui social. Sparare così sul mucchio mi sembra una cosa ingrata nei confronti di tutti gli altri operatori corretti”. Così, ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24), Loreno, presidente della Cooperativa3570 di Roma e dell’d’, difende strenuamente la categoria dei ...