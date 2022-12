SPORTFACE.IT

Julia Simon vince l'inseguimento femminile di Hochfilzen , valido per la Coppa del Mondo di2022/23. La francese è stata praticamente perfetta per tutta la gara, con un solo errore al poligono in tutta la gara e terminando in 27:47.9. Alle sue spalle la norvegese Tandervol d, con un ...Ci saranno inoltre le Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico e l'IBU Junior Cup di. OA Sport vi propone la diretta live testuale degli sport invernali : tutti idelle gare di oggi, sabato 10 dicembre 2022 , con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per ... Biathlon, risultati e classifica staffetta maschile Hochfilzen 2022: trionfo Norvegia, Italia nona Julia Simon vince l’inseguimento femminile di Hochfilzen, valido per la Coppa del Mondo di biathlon 2022/23. La francese è stata praticamente perfetta per tutta la gara, con un solo errore al poligono ...Il lungo weekend di IBU Junior Cup in Val Martello è partito alla grande. Ieri i migliori giovani biathleti del panorama internazionale si sono confrontati nella prima prova Sprint, dove l’Italia è ri ...