Benevento 5 | pareggio casalingo in rimonta contro l’Itria

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– È arrivato quasi sul suono della sirena un importante 2-2 per il GG Team Wear5, bravo a riacciuffareche si era portato sul 2-0. Proprio l’avvio più cinico degli ospiti ha seriamente rischiato di complicare la serata dei giallorossi, sotto di due gol dopo appena sette giri di lancette (Bruno e Fanelli). Poi, con il passare dei minuti, la squadra di Nitti ha iniziato a macinare gioco riducendo lo svantaggio al 14’ con Toro dopo aver sciupato un numero importante di occasioni. Nella ripresa ci si è messa anche la sfortuna a rendere difficile la gara per il5, con ben tre legni colpiti dai padroni di casa. Nel finale, poi, è arrivato il meritato 2-2 ancora di Toro che hallato il pallone in una frazione di secondo al limite ...

