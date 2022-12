Bayern Monaco | Neuer si frattura una gamba sciando | stagione finita

(Di sabato 10 dicembre 2022) La sfortuna continua a perseguitare Manuel. Dopo l’eliminazione della Germania dal Mondiale in Qatar, il portiere delha avuto un incidente sugli sci, mentre era in vacanza.si èto una. Per lui lacalcistica è. Lo stessolo ha annunciato su Instagram, aggiungendo che è stato già sottoposto ad intervento chirurgico per ridurre la. Tra pochi giorni,sarebbe rientrato alper la ripresa degli allenamenti. Ora dovrà fermarsi per un bel po’. Questo il messaggio pubblicato dal portiere. “Ciao ragazzi, che dire, la fine dell’anno poteva sicuramente andare meglio. Cercando di schiarirmi le ...

