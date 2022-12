Basket | Serie A1 2022 2023 | risultati e classifica regular season aggiornata

(Di sabato 10 dicembre 2022) Idi tutte le partite e ladelladellaA1di. Ci siamo, è tutto pronto per l’inizio di una nuova, appassionante stagione del massimo campionato italiano di pallacanestro. Comincia la rincorsa all’Olimpia Milano, vincitrice dell’ultimo scudetto: riusciranno gli uomini di coach Messina a confermarsi, oppure assisteremo ad un nuovo cambio di titolo con la Virtus Bologna come prima pretendente? REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEVirtus Segafredo Bologna 18 (9V, 0P) EA7 Emporio Armani Milano 16 (8V, 1P) Bertram Yachts Derthona Tortona 14 (7V, ...

L'Informatore Vigevanese

...00 Olanda - Stati Uniti 3 - 1 20:00 Argentina - Australia 2 - 1 CALCIO -B 14:00 Venezia - Ternana 2 - 1 18:00 Cagliari - Parma 1 - 1- LEGAA 18:00 Scaligera Verona - ...La Pallacanestro Sora passa anche sul campo della Vis Nova e si conferma al primo posto della classifica del campionato diC Silver Girone A. Basket, serie D: turno negativo per le nostre squadre, tutte sconfitte Domenica 11 dicembre la dodicesima giornata del campionato di Serie B , al PalaSojourner arriva la Pallacanestro Firenze. Gara, quella con i toscani, ...Brutte notizie per l' Olimpia Milano e per Ettore Messina, che nella partita contro Reggio Emilia, valida per la decima giornata del massimo campionato di basket italiano, dovrà fare a meno di due imp ...