(Di sabato 10 dicembre 2022) AGI - I componenti di unacomposta da un diciottenne e due sedicenni, sono stati individuati e arrestati dai carabinieri a Roma con l'accusa di aver rapinato loroalla femata del bus. I fatti risalgono alla sera del 5 dicembre, quando due sedicenni sono stati aggrediti da un gruppo di giovani in via Igino Giordani, in zona Collatina, poco dopo essere scesi da un autobus. Le vittime sono state aggredite violentemente con calci e pugni e rapinate di due smartphone e un giubbotto griffato. I tre responsabili sono stati fermati dai militari della stazione Santa Maria del Soccorso, grazieindicazioni di alcuni testimoni che hannmo assistito alla scena. Le vittime sono state medicate poi trasportate al policlinico Gemelli riportando uno 20 giorni di prognosi per la rottura del naso e l'altro 10 ...

AGI - Agenzia Italia

È il fenomeno delle '' che colpisce ancora, come già lo scorso Capodanno in Piazza Duomo, come sui treni e nelle strade del Nord Italia. Le sfilate dei (veri) tifosi marocchini (e non) era ...Nei casi di teppismo - distinti dalle esultanze genuine - dopo la partita con la Spagna si inseriscono le '', fenomeno che non riguarda solo il Marocco bensì una minoranza violenta di figli d'immigrati dai Paesi arabo - musulmani. Il loro risentimento è alimentato da chi flirta, come la sinistra, ... Baby gang rapinava coetanei alle fermate dei bus, 3 arresti a Roma «Voglio avvisare gli altri commercianti per chiedervi di non rimanere indifferenti quando vedete scene di questo tipo. Ho chiesto aiuto più volte e nessuno si è fermato anche solo per chiedermi cosa f ...Baby gang ancora in azione nell'area metropolitana torinese. Questa volta a Savonera, la frazione a cavallo tra Collegno e Venaria, dove ieri pomeriggio, giovedì 8 dicembre 2022, una banda composta da ...