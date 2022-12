“Aveva molta paura” La vip trovata morta in casa | mondo dello spettacolo sotto choc dopo la terribile notizia

(Di sabato 10 dicembre 2022)in, la scopertadel suo compagno. Una ragazza splendida, 39 anni, che con i suoi occhi azzurri e grandi è riuscita a conquistare il cuore di ben oltre 1,2 milioni di follower: il suo nome era Maja Janeska, conosciuta da tutti come Maya Mia. Secondo quanto riferito dal compagno, la donna si trovava in bagno quando è accaduta la tragedia. Maya Mia muore a 39 anni. La nota influencer di 39 anni viveva insieme al compagno Kyle Phillips, co-direttore del produttore di tabacco Carnilinx con sede a Johannesburg. Si Instagram la donna è riuscita a conquistare un seguito numerosissimo di fan ma per “circostante misteriose”, pare abbia deciso di togliersi la vita con un’arma da fuoco. La tragica scoperta è avvenuta presso la sua abitazione di Bassonia Estate a Johannesburg, in Sud Africa. Leggi ...

Fanpage.it

Anche perché prima di uscire dal Ciss bisogna prestareattenzione. Il Consorzio conviene a ... Qualche sindaco della Collinaobiettato che sui contributi versati al Ciss non c'era un ritorno ...... un pallino conficcato nella spina dorsale loparalizzato. Non c'è stato altro da fare che ... ' Questa creatura non può aver fattostrada, non riusciva a volare né a camminare - afferma l'... Antonio Caprarica fa a pezzi Harry e Meghan: Due scappati di casa, non dicono una sola verità Grant Wahl, giornalista di calcio americano, è morto a Doha in Qatar mentre seguiva allo stadio il quarto di finale dei Mondiali tra Olanda e Argentina. Secondo ...Ha un grande vantaggio: perdere la prima partita produce un circolo vizioso che l’Argentina ha pagato contro il Messico, con la squadra molto legata, e un circolo virtuoso che ti obbliga a cambiare: i ...