“Attilio Romita? Lo ribalterei!” | l’avvertimento del fidanzato di Sarah Altobello dopo le effusioni al GF Vip

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tony Toscano,e manager diAltobello (nonostante lei si professi single), è intervenuto sui social per dare un “avvertimento” alla sua dolce metà attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip alle prese con alcune smancerie nei confronti di. “? Lo”,deldiAltobello Cara, sono certo,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Leggi anche > GFVip, la moglie disempre più arrabbiata. Mimma su Twitter: 'Lo amavo, avevo fiducia in lui' L'amore Non nasconde che a 'salvarla' sia stato anche il suo Carlo: 'L'amore ...La Fiordelisi, ha altresì discusso con Daniele Dal Moro e. Non mancheranno sorprese, tensioni e chiarimenti : Edoardo Donnamaria incontrerà sua madre Chicca; Antonella Fiordelisi, ...Giulia De Lellis intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo ha parlato della sua storia d'amore con Carlo Beretta. La nota influencer ha anche spiegato come è cambiata la sua vita ...Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita, è sempre più arrabbiata. La donna, infatti, non tollera più il rapporto che sta nascendo fra ...