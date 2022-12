Attenzione all’articolo sulla nuova piattaforma per investire Bitcoin di Tesla nella sezione news di Android

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Con ile truffe sono all’ordine del giorno e non finiscono mai. Una delle più recenti coinvolge uno dei nomi che maggiormente fanno abboccare gli utenti quando si tratta di investimenti, quello di Elon Musk. Fin qui nulla di nuovo, il punto non è tanto chi e cosa (la truffache fa il nome di Musk) ma dove: latipologia di truffa è comparsa nelfeed proposto da, spacciata come notizia del quotidiano Repubblica. LEGGI ANCHE >>> Un hacker nascondeva 3 milardi di dollari inin una scatola di popcorn La truffacon Musk nelfeed di Andorid Si tratta dellanotizie che, tra un articolo e l’altro, propone questo post sponsorizzato. Cliccandoci sopra, si atterra su una ...