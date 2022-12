Atletico Madrid | per il dopo Simeone il club pensa a Luis Enrique

(Di sabato 10 dicembre 2022) Secondo quanto riportato dal sito spagnolo AS, l’starebbendo ain caso di addio in panchina da parte di Diego. Sullo spagnolo ci sarebbe anche il Manchester United, che tuttavia al momento sembra tenersi stretto Ten Hagla gestione della vicenda legata a Cristiano Ronaldo. SportFace.

Si fanno sempre più insistenti i rumors relativi alla possibilità di vedere il tecnico guiderà l'. Secondo AS , infatti, l'ex commissario tecnico delle Furie Rosse è tra i candidati ...Uno su tutti Joao Felix, un altro che all'ha perso il sostegno di tecnico e tifoseria e che a gennaio cerca destinazione. La sua è una storia simile - con le dovute proporzioni - a ...Dopo l'addio come Ct della Spagna, Luis Enrique vorrebbe tornare protagonista con un top club d'Europa: suggestione Serie A ...Ecco le sue parole: “Molina dell’Argentina in estate è stato vicino all’Atalanta, prima di prendere Soppy il club ci ha provato seriamente. Poi sappiamo che dall’Udinese è andato all’Atletico Madrid”.