Atletica | Jacobs lancia una società sportiva La sede sarà in provincia di Brescia

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il campione olimpico ed europeo dei 100 metri, Marcell, ha presentato ufficialmente una propria societa’, laSport Academy. Il club sara’ presieduto da Viviana Masini, madre di Marcell, avra’a Desenzano del Garda () e che avra’ il ruolo ed il compito di fare da riferimento alla tanta voglia diche c’e’ nelle localita’ limitrofe al lago di Garda soprattutto tra i giovanissimi. “A Desenzano e’ iniziato il mio percorso nello sport, prima nel calcio e poi nell’. Ho sempre avuto il sogno di diventare qualcuno nello sport e nella mia Academy tutti i ragazzi dovranno avere un sogno. Nel 2021 un sondaggio mi ha eletto atleta preferito dai ragazzi al di sotto dei 16 anni ed e’ stata per me una grandissima gioia”, ha spiegato ...

...aperta ai bambini dalla prima elementare in poi che vogliono avvicinarsi allo sport e all'. Centro di tutto la pista del comune lombardo ristrutturata e inaugurata a ottobre 2021.e l'...Marcell: "Un altro sogno che si realizza", Malinverno: "Un onore per noi" Nasce e avrà sede a Desenzano del Garda la nuova società diSport Academy", fondata dal campione olimpico ...La nuova società fondata dal campione olimpico organizzerà con il “Club 10+7” l’evento “Garda Stars by Multistars” a Desenzano, impianto Tre Stelle, nella primavera del 2023. Marcell: “U[...] ...Un progetto di Marcell Jacobs collegato al territorio: una Academy dedicata ai più piccoli che voglio avvicinarsi al mondo dell'atletica e dello sport ...