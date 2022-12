Atletica | Europei cross 2022 | tutti gli italiani convocati gara per gara Crippa e Battocletti le punte

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) Glidiandranno in scena domenica 11 dicembre a Venaria Reale (in provincia di Torino). Al Parco La Mandria saranno impegnati 41 azzurri (20 uomini, 21 donne). L’Italia sarà guidata da Yeman, Campione d’Europa dei 10000 metri che andrà a caccia del titolo continentale di corsa campestre dopo l’argento del 2019. Attenzione anche a Osama Zoghlami (bronzo continentale dei 3000 siepi) e a Yohanes Chiappinelli. Sul fronte femminile, invece, la ragazza di spicco sarà Nadia, impegnata tra le under 23 e desiderosa di mettere le mani sulla quarta medaglia d’oro consecutiva (tutte in categorie giovanili). Da seguire con grande attenzione la staffetta mista (4×1,5 km) composta da nomi di lusso come Yassin Bouih, Pietro Arese, Federica Del Buono, Gaia Sabbatini. Di seguito i ...