Atalanta | Scalvini | “Stiamo lavorando sulla tecnica per la ripresa del campionato”

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Se i compagni danno il massimo come me, arrivano i risultati”. Così il gioiellino dell’Giorgioè intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del Trofeo Bortolotti perso ai rigori con l’Eintracht Francoforte, in cui gli è stato riconosciuto il Premio ‘Mario Bresciani’ quale miglior giocatore. “sul fisico ein attesa delladel– ha aggiunto -. Io devo migliorare anche sul piano della personalità. Sono più a mio agio in difesa perché è sempre stato il mio ruolo, ma anche oggi non ho avuto alcun problema a spostarmi a centrocampo”. SportFace.