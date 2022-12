Ascolti TV | Venerdì 9 dicembre 2022 Olanda-Argentina al 39 1% con 8 | 4 mln Passaporto per la Libertà chiude al 9 6% con 1 | 4 mln Fiorello 13% | al pomeriggio Croazia-Brasile 42 5%

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il Circolo dei Mondiali Nella serata di ieri,, su Rai1 l’incontro dei Mondiali di Calcioha conquistato 8.461.000 spettatori pari al 39.1% di share (primo tempo .000 – %, secondo tempo .000 – %) mentre Il Circolo dei Mondiali è stato seguito da 2.804.000 spettatori con uno share del 19%. Su Canale 5per laha raccolto davanti al video 1.474.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 711.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia 1 Vi Presento i Nostri ha catturato l’attenzione di 720.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Chi m’ha Visto? ha raccolto davanti al video 678.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.397.000 spettatori con il ...

