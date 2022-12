Il Denaro

Art.1, 'Panzeri sospeso, auspicio dimostri estraneità per la vicenda' 'La commissione di garanzia diLombardia ha sospeso Antonio Panzeri dall'anagrafe degli iscritti. Nell'esprimere ...Articolo1 sospende Panzeri Intanto, sul fronte politico, la commissione di garanzia diLombardia ha sospeso Antonio Panzeri dall'anagrafe degli iscritti. " Nell'esprimere sconcerto per ... Articolo Uno sospende Antonio Panzeri: Sconcerto per quanto sta emergendo - Ildenaro.it A un certo punto si è parlato di lui anche come possibile successore di Sergio Cofferati alla guida della Cgil ...E' scoppiato tutto con lui. Era pronto a candidarsi per la terza volta alla regione Sicilia, ma Grillo lo fermò (e con lui anche i big). Oggi Giancarlo Cancelleri è pronto a candidarsi a sindaco del c ...