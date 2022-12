Argentina | Messi | «Impressionanti Croazia? Loro alla pari con il Brasile»

(Di sabato 10 dicembre 2022) Lionel, numero 10 e capitano dell’, ha commentato il passaggio dell’Albiceleste alle semifinali del Mondiale Lionelha parlato a Tyc Sports dopo il passaggio dell’alle semifinali di Qatar 2022. VITTORIA – «C’è tanta gioia, tanta felicità. Non volevamo i supplementari e i rigori, abbiamo dovuto soffrire e ce l’abbiamo fatta…! Siamo tra i quattro migliori al mondo perché dimostriamo di voler giocare ogni partita con la stessa voglia e la stessa intensità. Siamo una squadra che capisce i momenti della partita e quando deve giocare, lo fa. Idem se c’è da difendere».– «Hanno dimostrato di essere una grande squadra e a tratti hanno giocatocol. Lavorano da ...

Commenta per primo Lionel, numero 10 e capitano dell ', ha parlato dopo la vittoria ai rigori sull'Olanda: 'C'è tanta gioia, tanta felicità. Non volevamo i supplementari e i rigori, abbiamo dovuto soffrire e ...L'approda alle semifinale dei Mondiali, dove affronterà la Croazia: a trascinare l'Albiceleste alla vittoria contro la Croazia è Leo, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Idem se c'è da difendere". Così Lionel Messi nel dopopartita di Olanda-Argentina. Ora nella semifinale di martedì prossimo, l'Albiceleste se la vedrà con la Croazia, che ha eliminato (anche in questo ...