Argentina | Martinez | «Forse l’arbitro voleva passasse l’Olanda»

(Di sabato 10 dicembre 2022) Emiliano, portiere dell’, ha parlato dopo il successo ai rigori sulai quarti di finale del Mondiale Emilianoha parlato a Tyc Sports dopo Olanda-. LE PAROLE – «Non sono un eroe, ho fatto il mio dopo che i miei compagni avevano fatto un’ottima partita. Maha dato dieci minuti di recupero senza motivo,che, e tutto è tornato in gioco. Abbiamo le qualità per andare ancora avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Così il portiere dell'Emiliano, che parando i tiri dal dischetto di Van Dijk e Berghuis ha, in pratica, dato la vittoria ai suoi. "Ora abbiamo le qualità per andare ancora avanti", ...Leggi anche Semifinale- Croazia:- Livakovic, sfida tra portieri pararigori Mondiali 2022, Croazia batte Brasile ai rigori e va in semifinale Mondiali 2022, Brasile eliminato e ct ...L'Albiceleste, dopo un doppio vantaggio propiziato da Messi, si fa rimontare due reti dagli Oranje e si va ai supplementari ma, dopo tanta ...(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Non sono un eroe, ho fatto il mio dopo che i miei compagni avevano fatto u n ottima partita. Ma l'arbitro ha dato dieci minuti di recupero senza motivo, forse ...