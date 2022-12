Argentina | l’esultanza in faccia agli olandesi non è piaciuta

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dopo l’ultimo rigore i calciatori dell’sono andati a festeggiare inavversari, un gesto che non è piaciuto Dopo l’ultimo rigore la gioia degli argentini, la disperazione degli… e anche qualcosa in più. Molte immagini hanno infatti mostrato la selezione albiceleste festeggiare inavversari, in un comportamento che di sportivo ha poco. Secondo le ricostruzioni delle ultime ore, si è trattato di una reazione al comportamento di Denzel Dumfries, tra gli oranje il più attivo, secondo quanto riportano gli argentini, a provocare. ?? Esta imagen es muy fea, terrible. Algunos no saben perder… algunos no saben ganar#ARG #NED #Qatar2022 pic.twitter.com/TdHBd0uxNK— MARCA (@marca) December 9, 2022 Un’immagine molto brutta, terribile. C’è chi ...