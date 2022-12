Argentina avanti col brivido | pari dell' Olanda al 101' 2 - 2 Ai rigori para Martinez e segna Lautaro

di due gol fino all'82', poi la rimonta Orange con Weghorst all'ultimo secondo: ai rigori l'albiceleste vince con ...... bravo a portarselae battere Noppert di punta per l'1 - 0. Gli Oranje fanno fatica a reagire, Emiliano Martinez non è mai di fatto chiamato in causa e anche ad inizio ripresa l'...Olanda - Argentina 5-6 d.c.r. highlights e gol: le azioni principali della sfida dei quarti di finale del Mondiale Qatar 2022.La Pulce su rigore firma la decima rete in una fase finale del Mondiale ed eguaglia Batistuta, ma la doppietta di Weghorst al 111' rimanda la gioia dell'Albiceleste. Ai rigori parate decisive di Emili ...